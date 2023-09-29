В Генштабе ВС РФ заявили, что срок срочной службы в России не меняется

Срок срочной службы в России не меняется, он составит один год. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Начало отправок призывников со сборных пунктов спланированно с 16 октября 2023 года. Срок военной службы по призыву, как и прежде составит – 12 месяцев», – сказал он.

Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации ВС РФ, передает Telegram-канал оборонного ведомства.

С 1 октября во всех субъектах РФ стартует осенний призыв. Исключение составят лишь отдельные районы Крайнего Севера, где он начнется с 1 ноября в связи с климатическими условиями.