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В Генштабе ВС РФ заявили, что срок срочной службы в России не меняется
Срок срочной службы в России не меняется, он составит один год. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.
«Начало отправок призывников со сборных пунктов спланированно с 16 октября 2023 года. Срок военной службы по призыву, как и прежде составит – 12 месяцев», – сказал он.
Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации ВС РФ, передает Telegram-канал оборонного ведомства.
С 1 октября во всех субъектах РФ стартует осенний призыв. Исключение составят лишь отдельные районы Крайнего Севера, где он начнется с 1 ноября в связи с климатическими условиями.
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