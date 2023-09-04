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В Генплан Казани планируют внести более ста изменений
В Генеральный план Казани до 2040 года, который приняли на сессии Казанской городской думы в феврале 2020-го, внесут более ста изменений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«Есть потребность в связи с изменениями градостроительной документации разного уровня, – пояснила замначальника Управления архитектуры и градостроительства Анастасия Латыпова. – Изменения принципиально не меняют ни расчеты, ни показатели Генплана».
Отмечается, что среди изменений — локальные корректировки, они затронут границы территорий, функциональные зоны, а также три новых направления развития казанского метро.
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генплан продлятся до 28 сентября. В них может поучаствовать любой желающий, обратившись как в электронном виде, так и очно – по адресу: Груздева, 5.
Напомним, новый Генплан был принят на 38-й сессии Казгордумы III созыва 28 февраля. Затем документ был опубликован в специальном выпуске Сборника документов и правовых актов городской администрации от 6 марта 2020-го.
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