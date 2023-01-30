Власти Татарстана смогут менять генплан и правила застройки без публичных слушаний

В 2023 году власти Татарстана смогут в некоторых случаях вносить изменения в генеральные планы и правила землепользования и застройки без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Изменения без слушаний и обсуждений в генплан будут вноситься в определенных ситуациях – к примеру, при приведении в соответствие с утвержденными документами территориального планирования РФ или схемой планирования Татарстана, следует из документа.

Также проведение слушаний не потребуется при уточнении границ населенных пунктов, изменении местоположения существующих или планируемых линейных объектов федерального или местного значений, а также при размещении объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены различными программами.

В правила землепользования и застройки изменения могут внести, в частности, при реализации масштабных инвестпроектов, нацпроектов и так далее.