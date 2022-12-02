В генплан Челнов включены аквапарк, политехнический университет и большой концертный зал

В генплан Набережных Челнов до 2043 года разработчики заложили культурно-досуговые, просветительские объекты — аквапарк, политехнический университет, большой концертный зал. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

На прошедших накануне повторных слушаниях разработчики учли большое количество уточнений от жителей города и представили обновленную стратегию его развития.

На расчетный срок реализации генплана запланировано строительство 16 школ, 34 детских садов и 21 объекта дополнительного образования.

Член команды разработчиков Юлия Закиева отметила, что большое значение придается транспортной системе города. Для формирования будущей ветки внутригородского железнодорожного транспорта будет использоваться уже существующая. В перспективе — не только продолжение Московского проспекта, но и проспекта Чулман по Комсомольской набережной.

Напомним, разработчиком генерального плана является Казанско-государственный архитектурно-строительный университет. Заведующий кафедрой Александр Дембич отметил, что не все задачи расширения города можно решить в рамках генплана, но на его основе будут разработаны проекты для более детальной проработки.