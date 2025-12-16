Буцкая призвала проверить даркнет на предмет призывов к нападениям в школах

Недавние нападения школьников в Санкт-Петербурге и Подмосковье вызывают серьезную тревогу и могут быть не случайными совпадениями. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Мне кажется, что в первую очередь надо проверить даркнет, все закрытые чаты, нет ли там призывов к подобным преступлениям», — предложила она.

Говоря о системных мерах безопасности внутри школ, Буцкая напомнила о необходимости проверки тревожных кнопок и работы охранных систем.

«Мы уже не первый год говорим о том, что должны быть рамки с металлоискателями, должна быть Росгвардия. Этот вопрос поднимается и каждый раз уходит на второй план. Но он должен оставаться приоритетным», — подчеркнула она.

Собеседница агентства отметила, что проблема требует комплексного решения на уровне семьи и общества.

Напомним, сегодня утром в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа подросток ударил ножом охранника и 10-летнего школьника. Как сообщает РИА Новости, от ранения ребенок скончался. А накануне, 15 декабря, девятиклассник напал с ножом на 29‑летнюю учительницу, предположительно из‑за поставленной ему плохой оценки.