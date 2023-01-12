В гараже дома Байдена нашли очередную партию секретных документов

Помощники Президента Соединенных Штатов Джо Байдена обнаружили в его доме в Уилмингтоне (штат Делавэр) секретные документы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на юрисконсульта Белого дома.

Сам Байден подтвердил, что бумаги действительно хранились в закрытом гараже рядом с его автомобилем Chevrolet Corvette, передает CBS News.

Секретные материалы были обнаружены на складе внутри гаража, а также в одной из комнат дома среди бумаг «личного и политического» характера.

Поиски велись еще в одном доме, расположенном в Рехобот-Бич (также штат Делавэр), но там секретных документов не нашли.

«Как и в случае с Penn Biden Center, Министерство юстиции было немедленно уведомлено, и юристы организовали передачу документов», — отмечается в заявлении.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на информированных лиц рассказал об обнаружении в ноябре 2022 года в связанном с Байденом аналитическом центре Penn Biden Center секретных документов, которые хранились вместе с обычными бумагами.

Позднее источник сообщил NBC News, что после обнаружения ноябрьской находки помощники политика начали искать другие секретные материалы, которые могли оказаться забытыми в местах, где он бывал. Такие бумаги удалось обнаружить как минимум в еще одном месте, но тогда оно не было раскрыто.