Помощники Байдена обнаружили вторую партию забытых секретных документов

Помощники Президента Соединенных Штатов Джо Байдена нашли новую партию секретных документов в месте, которое политик использовал для работы после ухода из администрации бывшего лидера США Барака Обамы. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник, который не стал уточнять место обнаружения находки.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на информированных лиц рассказал об обнаружении в ноябре 2022 года в связанном с Байденом аналитическом центре Penn Biden Center секретных документов, которые хранились вместе с обычными бумагами.

По словам источника NBC, после обнаружения ноябрьской находки помощники политика начали искать другие секретные материалы, которые могли оказаться забытыми в местах, где он бывал. Такие бумаги удалось обнаружить как минимум в еще одном месте, пояснил собеседник канала.

При этом источник CNN объяснил, что найденные в ноябре материалы относились к периоду между 2013 и 2016 годами, когда Байден был вице-президентом. Среди них были служебные записки разведки и информационные материалы по Украине, Ирану и Великобритании.

Помимо прочего, работники Белого дома сообщили, что Байден и его сотрудники не знают о содержании документов, так как не просматривали их. Сам действующий Президент США сказал, что «был удивлен, узнав, что в этот офис были доставлены какие-либо правительственные документы».