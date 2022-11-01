В галерее «Татмедиа» открылась фотовыставка «Многонациональный Татарстан»

В галерее здания «Татмедиа» открылась выставка фотоконкурса Союза фотографов Татарстана и газеты «Казанские ведомости» под названием «Многонациональный Татарстан».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Около полусотни снимков как профессиональных фотографов, так и любителей запечатлели народные праздники этносов республики, современников в традиционных народных костюмах. Открытие выставки в «Татмедиа» приурочено к предстоящему государственному празднику – Дню народного единства.

Авторов лучших снимков конкурса, напомним, неделей ранее наградили в галерее «Сфера» – резиденции Союза фотографов Татарстана. В церемонии приняли участие главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков и председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Фотография – безусловно, эмоциональный вид искусства. Это тоже картина, которую к тому же можно продать за огромные деньги на специализированных ресурсах», – подчеркнул тогда Аминов.

«В галерее «Татмедиа» выставку «Многонациональный Татарстан» можно будет видеть в ближайшие недели две», – сообщил «Татар-информу» председатель Союза фотографов Татарстана Рамиль Гали.