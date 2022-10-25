Самый понятный язык журналистики: «Сфера» назвала победителей фотоконкурса об этносах РТ

Фото: Владимир Васильев /«Татар-информ»

В галерее «Сфера» Союза фотографов Татарстана состоялась церемония награждения участников и победителей фотоконкурса «Многонациональный Татарстан». В течение трех месяцев газета «Казанские ведомости» и Союз фотографов РТ принимали на конкурс заявки, публиковали снимки в номерах издания, отсмотрев за это время около полусотни работ-претендентов.

«Подходит к концу Год культурного наследия в России. Эта тема очень близка нашему изданию. Мы знаем, что наша сила в единстве: нельзя уважать себя, не уважая соседа. Фотография – это самый яркий, самый понятный и самый выразительный язык в журналистике. Фотографии участников конкурса украсили наши газетные полосы. В нашем мире у фотографов особый статус. Казалось бы, сейчас у всех камера всегда под рукой – каждый может быть фотографом. Но просто снять и увидеть момент – очень разные понятия. Фотограф увидит то, что тронет наше сердцу и душу. В Татарстане исторически живут многие народы и многие национальности – я бы сравнила это с многоцветным полем, где каждый цветок прекрасен. А профессия фотографа – очень нужная и важная профессия в наше время», – отметила главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова.

Заявки на конкурс прислали как профессиональные фотографы, так и фотографы-любители. В объективах авторов запечатлены праздники народов, населяющих республику, люди в национальных костюмах. Все участники фотоконкурса получили дипломы, победители – еще и призы от спонсоров конкурса.

«Рамиль Гали (председатель Союза фотографов РТ) заразил нас любовью к фотоделу, к фотографии. После него останется огромный след, борозда, потому что фото – это крутая штука, это серьезное направление», – сказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Фото: © Владимир Васильев /«Татар-информ»

Председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов порадовался, что с недавних пор у Союза фотографов РТ появился «дворец фотографии» – собственное помещение в «сером доме на Павлюхина» по адресу Назарбаева, 35. Фотография, подчеркнул он, безусловно, эмоциональный вид искусства. По его мнению, это тоже картина, которую к тому же можно продать за огромные деньги на специализированных ресурсах.

Третье место в конкурсе «Многонациональный Татарстан» за фото с фестиваля мордовской культуры в Черемшане было присуждено Гульсире Шарифуллиной, второе – за фотографию «Яблочный Спас в селе Красновидово» Олегу Московскому. Первое место жюри присудило Юлии Кузнецовой за снимок «Масленица в парке Крылья Советов».

Фото: © Владимир Васильев /«Татар-информ»

«Огромную благодарность я выражаю Рамилю Гали, газете «Казанские ведомости» за то, что привлекаете молодых фотографов. Движетесь, движетесь – не останавливаетесь!» – пожелала организаторам конкурса победительница.