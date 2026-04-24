Общество 24 апреля 2026 10:01

В ГАИ напомнили, сколько часов должны отдыхать водители

В ГАИ напомнили о нормах отдыха для при управлении транспортом, чтобы не допускать переутомления.

Ранее «Татар-информ» писал о двух недавних случаях, когда усталость водителей приводила к трагедии. В первом четверо мужчин возвращались с ночной рыбалки, когда водитель «Лада Гранта» уснул и столкнулся с трактором. Тормозного пути на месте столкновения не было, все участники ДТП, включая водителя трактора, погибли. Во втором водитель Hyundai уснул за рулем после того, как проехал 2 тыс. километров без отдыха. В итоге он врезался в грузовик. Водитель и трое пассажиров легкового автомобиля скончались на месте.

Как отметили в Госавтоинспекции Татарстана, усталость снижает реакцию, ухудшает концентрацию и может привести к засыпанию за рулем, что угрожает жизни и здоровью всех участников дорожного движения.

Согласно ПДД, в день можно управлять не более 9 часов, при этом через 4,5 часа водителю необходимо сделать перерыв не менее 45 минут. Всего водителю необходимо отдыхать не менее 11 часов в день и не менее 45 часов в неделю.

Уточняется, что 45-минутный перерыв можно разделить на две части – 15 и 30 минут, а максимальное время управления разрешено увеличить до 10 часов в день не более двух раз в неделю. Ежедневный отдых можно сократить до 9 часов, но не более трех раз в две недели, а еженедельный – до 24 часов раз в две недели с компенсацией неиспользованного времени в дальнейшем.

В ГАИ рекомендуют планировать поездки так, чтобы избегать длительного вождения без перерыва и делать небольшие остановки каждые 2-3 часа. При первых признаках усталости нужно остановиться и отдохнуть, а при сильном переутомлении лучше передать управление другому водителю или отложить поездку.

В топе
В этом году акция «Татарча диктант» будет посвящена 140-летию Габдуллы Тукая

В этом году акция «Татарча диктант» будет посвящена 140-летию Габдуллы Тукая

23 апреля 2026
ЕС ввел санкции против Тимати, Пиотровского и гендиректора ОЭЗ «Алабуга»

ЕС ввел санкции против Тимати, Пиотровского и гендиректора ОЭЗ «Алабуга»

23 апреля 2026
