«Засыпают за рулем и погибают»: в двух ДТП в РТ люди погибли из-за усталости водителей

В апреле этого года в Татарстане произошло уже два смертельных ДТП, в которых водители уснули за рулем. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Айрат Самигуллин.

«Первое ДТП произошло 11 апреля в Алькеевском районе. Четверо мужчин возвращались с ночной рыбалки, когда водитель Lada Granta уснул и совершил столкновение с трактором. Тормозного пути на месте столкновения не было, водитель сел за руль уставшим и уснул. Погибли все участники ДТП, включая водителя трактора», – рассказал Айрат Самигуллин.

Другое ДТП произошло 16 апреля на дороге М-12. Тогда водитель автомобиля Hyundai уснул за рулем после того, как проехал 2 тыс. километров без отдыха. В итоге он врезался в грузовик. Водитель и трое пассажиров легкового автомобиля скончались на месте.

«Не осознавая всей тяжести последствий, водители пренебрегают отдыхом и погибают», – посетовал Айрат Самигуллин.