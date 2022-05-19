В ФХР не исключили проведения товарищеских матчей между сборными России и Китая

Сборная России по хоккею может провести товарищеский матч с национальной командой Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадия Ротенберга.

«Мы не умаляем достоинств национальной команды. Не исключаем, что в качестве соперника позовем команду Китая», – заявил Ротенберг.

Напомним, международная федерация хоккея объявила об отстранении сборной России от участия в международных матчах на неопределённый срок.

Ранее стало известно, что Владислав Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России.