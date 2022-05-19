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Спорт
19 мая 2022  15:20
Дамир Садриев

В ФХР не исключили проведения товарищеских матчей между сборными России и Китая

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Сборная России по хоккею может провести товарищеский матч с национальной командой Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадия Ротенберга.

«Мы не умаляем достоинств национальной команды. Не исключаем, что в качестве соперника позовем команду Китая», – заявил Ротенберг.

Напомним, международная федерация хоккея объявила об отстранении сборной России от участия в международных матчах на неопределённый срок. 

Ранее стало известно, что Владислав Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России.

#фхр #хоккей
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