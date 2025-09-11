В Фуксовском саду Казани воссоздадут историческую деревянную беседку

Сегодня, 11 сентября, в Фуксовском саду Казани начнутся работы по установке исторической деревянной беседки, которая воссоздается силами фестиваля «Том Сойер Фест – Казань». Об этом сообщает пресс-служба Института развития Казани.

Сегодня началась установка основания. Завтра, 11 сентября, планируется установить столбы и частично ограждение, в субботу, 12 сентября, – прочие элементы. Всю следующую неделю будут продолжаться монтажные работы, а завершится всё установкой кровли и шпиля.

Деревянный павильон на этом месте, на обрыве над Казанкой, появился еще в 1900-годы, о чем свидетельствуют архивные фотографии. Однако со временем он был утрачен.

«Ремонтируя деревянные дома в течение последних десяти лет, мы задумывались над тем, как много было деревянного зодчества в старой Казани и как важно его показывать сегодня. Павильоны украшали сады и парки, выставки и ярмарки, причалы и станции. И после завершения благоустройства в саду Карла Фукса мы заметили, что беседка конца XX века, что замещала историческую, там исчезла, и предложили архитекторам Института развития Казани подумать над возможностью воссоздать исторический павильон», – рассказала помощник Раиса РТ и координатор «Том Сойер Феста – Казань» Олеся Балтусова.

«Он (павильон – прим. Т-и) был очень изящный, со шпилем. Всем хотелось его вернуть, нас поддержали в этом и наши постоянные партнеры. Фирма «Карпентер», наши старые помощники еще по дому Беркутова на Фатыха Карима 11, где мы реставрировали и воссоздавали деревянный декор на фасаде в 2019 году, нашла качественную местную лиственницу. Все лето мы помогали им в мастерской шкурить и красить детали. Архитекторы вычертили павильон так, чтобы он вписался в сад после благоустройства бережно и к месту. И главное, мы создали его сами, своими руками, и деревянное зодчество вернулось в центр города», – добавила Балтусова.

Волонтеры собирали беседку из лиственницы своими руками при поддержке генерального партнера движения, ООО «Тэкоресурс», и благодаря помощи архитекторов Института развития Казани, которые вычертили павильон по архивным фотографиям.

Беседка выполнена из лиственницы. Работы велись в профессиональной мастерской в течение лета. Волонтеры шлифовали детали, закрывали щели, грунтовали элементы. Теперь организаторам требуется помощь мужчин-волонтеров для установки беседки в Фуксовском саду. За подробной информацией о работах следует обращаться в Telegram-группу «Том Сойер Фест Казань».

Фото предоставлены Институтом развития Казани.