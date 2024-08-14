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Политика 14 августа 2024 17:00

В ФРГ после критики не стали вносить экс-нацистов в список почитаемых военных

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на отказ Минобороны Германии от инициативы дополнить список почитаемых военных бывшими нацистами.

«В Германии после критики отказались от внесения бывших нацистов в список почитаемых военных. Да! Благодарю всех антифашистов, которые не остались в стороне и выступили открыто с принципиальной оценкой!» – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Документ, регламентирующий «культуру памяти» в немецких войсках, был составлен в 2018 году, и еще тогда антифашисты насторожились, отмечала ранее Захарова. А в июле 2024 года начальник Управления готовности и обеспечения вооруженных сил Минобороны ФРГ генерал-лейтенант Кай Роршнайдер издал уточняющую директиву, в которой приводится список нацистских солдат, офицеров и генералов, готовых стать «примером военного превосходства, оперативной готовности и воли к борьбе для достижения цели, когда этого требует миссия», среди них офицер вермахта – бригадный генерал Хайнц Карст, полковник Эрих Хартманн, участвовавший в Курской битве, контр-адмирал Эрих Топп.

#Мария Захарова
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