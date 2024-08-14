В ФРГ после критики не стали вносить экс-нацистов в список почитаемых военных

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на отказ Минобороны Германии от инициативы дополнить список почитаемых военных бывшими нацистами.

«В Германии после критики отказались от внесения бывших нацистов в список почитаемых военных. Да! Благодарю всех антифашистов, которые не остались в стороне и выступили открыто с принципиальной оценкой!» – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Документ, регламентирующий «культуру памяти» в немецких войсках, был составлен в 2018 году, и еще тогда антифашисты насторожились, отмечала ранее Захарова. А в июле 2024 года начальник Управления готовности и обеспечения вооруженных сил Минобороны ФРГ генерал-лейтенант Кай Роршнайдер издал уточняющую директиву, в которой приводится список нацистских солдат, офицеров и генералов, готовых стать «примером военного превосходства, оперативной готовности и воли к борьбе для достижения цели, когда этого требует миссия», среди них офицер вермахта – бригадный генерал Хайнц Карст, полковник Эрих Хартманн, участвовавший в Курской битве, контр-адмирал Эрих Топп.