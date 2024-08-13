Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что бывшие нацисты распоряжением бундесвера вновь становятся «героями» ФРГ, и призвала мировое сообщество отреагировать на это. Так дипломат прокомментировала предложения германских военных чиновников чествовать некоторых солдат, офицеров и генералов нацистской Германии.

Документ, регламентирующий «культуру памяти» в немецких войсках, был составлен в 2018 году, и еще тогда антифашисты насторожились, отмечает Захарова.

«12 июля 2024 года начальник Управления готовности и обеспечения вооруженных сил Минобороны Германии генерал-лейтенант Кай Роршнайдер издает уточняющую директиву, в которой приводит целый список нацистских солдат, офицеров и генералов, готовых стать "примером военного превосходства, оперативной готовности и воли к борьбе для достижения цели, когда этого требует миссия"», – написала Захарова.

В том что в немецкой армии хорошо все помнят именно про теорию превосходства, даже сомневаться не приходится, продолжила дипломат и привела в пример троих офицеров вермахта, которых «теперь надо будет чтить военным ФРГ: это бригадный генерал Хайнц Карст, полковник Эрих Хартманн, участвовавший в Курской битве, контр-адмирал Эрих Топп.

«Новые старые герои бундесвера 80 лет считались во всем мире военными преступниками <...> Распоряжением бундесвера. Они возвращаются в свои дома ужасов и превращают чужие дома в пепелища. Вернулись на Украину обманом. Возвращаются в Молдову хитростью. Пытаются вернуться в Россию силой. Бывшие нацисты вновь стали "героями" Германии», – резюмировала Захарова.