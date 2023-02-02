В ФРГ допускают, что в подрыве газопроводов «Северный поток» виновна одна из стран Запада

Следователи в ФРГ не исключают, что к подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» причастна одна из западных стран. Диверсия была осуществлена «с целью обвинить в этом Россию», сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.

В издании отметили, что за это время следователи мало продвинулись, так и не найдя «убедительных доказательств». Однако, сообщают источники, ФРГ «открыта к версиям» о том, что подрыв совершен с целью обвинить Россию. Как отмечает один из собеседников, его удивляет скудность обнародованной информации.

Напомним, что теракт произошел в конце сентября прошлого года. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее актом международного терроризма, направленным на подрыв энергетической безопасности целого континента.