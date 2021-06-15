В ФРГ депутат назвал абсурдом требование Киева обменять «Северный поток — 2» на Крым

Депутат Бундестага Вальдемар Гердт от партии «Альтернатива для Германии» назвал чушью предложение главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы запустить газопровод «Северный поток — 2» в обмен на возвращение Крыма, пишут «Известия».

По мнению немецкого парламентария, это требование не имеет никакого смысла и является полным абсурдом и популизмом.

Гердт подчеркнул, что газопровод нужен Германии больше, чем России. Он убежден, что если ФРГ перейдет «на дорогой и грязный американский газ», то поставит на колени свою индустрию.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что МИД Украины потребовал от России обменять «Северный поток — 2» на Крым.