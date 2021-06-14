МИД Украины потребовал от России обменять «Северный поток-2» на Крым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что запуск российского газопровода «Северный поток-2» в обмен на полуостров Крым — это справедливое условие. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы против этого проекта. Условием его запуска должно быть освобождение наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Это справедливая компенсация», — написал написал он на своей странице в «Твиттере».

МИД Украины также отметил, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине.

В Москве неоднократно подчеркивали, что газопровод до Германии — это коммерческий проект, который не имеет отношения к политике и выгоден странам ЕС.

«Этот проект экономически высокоэффективен, полностью соответствует самым строгим экологическим стандартам и техническим требованиям», — заявил глава государства Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума.

Ранее Кулеба заявлял, что Украина готова вести переговоры по поводу получения компенсации из-за строительства «Северного потока-2». Украинская сторона считает возведение газопровода серьезным ударом по экономике страны.