Форум РОСТКИ в 2025 году планируют провести в августе

Форум российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ» в следующем году планируют провести в августе. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании мероприятия в Казани.

«Мы посовещались и решили провести форум в августе, когда в Казани тепло, хорошо, природа прекрасная. Где то 17-18 числа», — заявил руководитель республики.

Он отметил, что климат Китая теплее, чем в Татарстане, и гостям будет приятно приехать из жары в тепло.