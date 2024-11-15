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Форум РОСТКИ в 2025 году планируют провести в августе
Форум российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ» в следующем году планируют провести в августе. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании мероприятия в Казани.
«Мы посовещались и решили провести форум в августе, когда в Казани тепло, хорошо, природа прекрасная. Где то 17-18 числа», — заявил руководитель республики.
Он отметил, что климат Китая теплее, чем в Татарстане, и гостям будет приятно приехать из жары в тепло.
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