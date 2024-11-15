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Экономика 15 ноября 2024 19:08

Форум РОСТКИ в 2025 году планируют провести в августе

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Форум российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ» в следующем году планируют провести в августе. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании мероприятия в Казани.

«Мы посовещались и решили провести форум в августе, когда в Казани тепло, хорошо, природа прекрасная. Где то 17-18 числа», — заявил руководитель республики.

Он отметил, что климат Китая теплее, чем в Татарстане, и гостям будет приятно приехать из жары в тепло.

#форум РОСТКИ #Татарстан #Рустам Минниханов
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