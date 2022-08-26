На форум молодых дипломатов в Казани приедут специалисты из 50 стран мира

В Казани с 26 по 30 августа состоится Глобальный форум молодых дипломатов, куда приедут более 100 дипломатов из 50 стран мира. В столице Татарстана они обсудят наиболее актуальные проблемы в их сфере, а также проведут церемонию принятия новых членов в Международную ассоциацию молодых дипломатов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала третий секретарь МИД России, член президиума совета молодых дипломатов МИД РФ Лилия Ромадан.

«Завтра стартует пятый Глобальный форум молодых дипломатов „Новое время для дипломатии“. Это уникальная площадка, которая позволяет создавать неформальные связи между сотрудниками внешнеполитических ведомств со всего мира, что особенно важно и актуально в текущей международной обстановке», — отметила она.

На сессиях участники обсудят тренды современной мировой политики, среди которых горизонтальная дипломатия, роль России в формирующемся многополярном мире, перспективы перехода от глобализации к регионализации, цифровизацию и кибербезопасность.

«По итогам форума будет принят итоговый документ, который обозначит общие подходы России и ее партнеров к ключевым вопросам международной повестки дня», — добавила она.

Форум молодых дипломатов пройдет в Казани одновременно с Глобальным молодежным саммитом, куда приедут министры по делам молодежи из разных стран.