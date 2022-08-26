Сын Президента Турции Билал Эрдоган посетит Глобальный молодежный саммит в Казани

Сын Президента Турции, а также президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган станет одним из гостей Казанского глобального молодежного саммита. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Для нас очень значимо, что наряду с официальными лицами к нам ожидается приезд людей, которые непосредственно участвуют в двустороннем укреплении взаимоотношений между Россией и другими странами. Подтвердил свое участие Президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган», – отметил спикер.

Казанский глобальный молодежный саммит пройдет с 27 по 30 августа. На него приедут министры по делам молодежи из стран ОИС и другие люди, отвечающие за реализацию молодежной политики.