В форуме Kazan Digital Week поучаствует вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

На грядущем форуме Kazan Digital Week, который пройдет с 21 по 24 сентября, планируется участие вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

«Мы ожидаем участие в конференции заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко, который является главным куратором в области цифровой трансформации. Также запланировано участие не только представителей органов государственной власти и отраслевых экспертов, но и лидеров крупных компаний», – отметил спикер.

Напомним, что Международный форум Kazan Digital Week пройдет на территории выставочного комплекса KazanExpo с 21 по 24 сентября. На нем эксперты обсудят темы, связанные с цифровизацией и новыми технологиями.