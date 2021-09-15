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Ру Тат
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15 сентября 2021  15:42
Арсений Каримов

В форуме Kazan Digital Week поучаствует вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

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На грядущем форуме Kazan Digital Week, который пройдет с 21 по 24 сентября, планируется участие вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

«Мы ожидаем участие в конференции заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко, который является главным куратором в области цифровой трансформации. Также запланировано участие не только представителей органов государственной власти и отраслевых экспертов, но и лидеров крупных компаний», – отметил спикер.

Напомним, что Международный форум Kazan Digital Week пройдет на территории выставочного комплекса KazanExpo с 21 по 24 сентября. На нем эксперты обсудят темы, связанные с цифровизацией и новыми технологиями.

#айрат хайруллин #цифровизация #дмитрий чернышенко
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