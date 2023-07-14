В фонде «Защитники Отечества» в Казани расскажут о мерах поддержки участников СВО

Ряд личных приемов по вопросам поддержки участников спецоперации и членов их семей пройдет в татарстанском филиале фонда «Защитники Отечества», расположенном в Казани.

18 июля прием проведет руководитель Татарстанского отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ Эдуард Вафин. Он ответит на вопросы о социальных выплатах, мерах поддержки граждан, пенсионном обеспечении, расскажет о социальных и иных выплатах, обеспечении техническими средствами реабилитации, санаторно-курортном лечении.

19 июля можно будет записаться на прием к Уполномоченному по правам человека в РТ Сарие Сабурской.

Приемы пройдут в филиале фонда «Защитники Отечества» по адресу: Казань, пр.Ямашева, 1. На приемы необходима предварительная запись по телефону +7(843)598-33-55.

Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» учрежден Указом Президента РФ от 3 апреля 2023 года. Фонд начал свою работу по всей территории России с 1 июня. Его филиалы созданы во всех субъектах РФ.

Подробнее о задачах и работе фонда, о новом для страны направлении работы и новой уникальной профессии, решении проблем ветеранов и участников СВО читайте в материале «Татар-информа» Гузель Удачина, фонд «Защитники Отечества»: «Дело, которым мы заняты, совершенно новое».

