В Фонде развития территорий рассказали, какая инфраструктура появится рядом с Казанью

Татарстану одобрили специальный казначейский кредит в размере почти 9 млрд рублей на выполнение работ на четырех объектах коммунальной инфраструктуры рядом с Казанью, что позволит обеспечить жителей более качественными услугами уже к концу 2024 года. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий.

Первым станет проект «Большой Зеленодольск», который включает строительство системы водоснабжения на территории, прилегающей к трассе Казань — Зеленодольск, а также строительство инженерных сетей и сооружений на территории очистных сооружений в поселке городского типа Васильево Зеленодольского района. На работы направят 2,8 млрд и 2,55 млрд рублей соответственно.

«В рамках другого проекта „Лаишевский узел“ намечено строительство системы водоснабжения в Лаишевском муниципальном районе. Чистой водой будут обеспечены жители сел Столбище и Усады, жилых комплексов „Ак Барс“ и „Ак Барс Девелопмент“. Кроме того, за счет СКК будет увеличена производительность водопроводной насосной станции „Березовая Роща“. Для этого будет выделен специальный казначейский кредит в размере 2,4 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также 1,2 млрд рублей направят на второй этап строительства напорной хозяйственно-бытовой канализации от площадки ОЭЗ «Иннополис» до канализационной насосной станции «Березовая Роща».

Специальные казначейские кредиты — это новая форма инфраструктурных бюджетных кредитов, которые также выдаются на срок до 15 лет под 3% годовых.