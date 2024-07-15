В фонд «Защитники Отечества» в Татарстане за год поступило 27 тыс. обращений

В татарстанское региональное отделение фонда «Защитники Отечества» за почти год работы поступило порядка 27 тыс. обращений от участников и ветеранов СВО, а также их семей. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказала руководитель филиала фонда в РТ Гузель Удачина.

«На нашем социальном сопровождении на сегодняшний день находятся около 4,7 тыс. человек. Это как раз участники Специальной военной операции, ветераны боевых действий и члены их семей. Всего к нам поступило 27 тыс. обращений за год работы, 88% мы смогли решить успешно», — пояснила спикер.

Она добавила, что большинство обращений связаны с процедурами получения федеральных, региональных и муниципальных мер поддержки. Также люди спрашивают об оформлении ветеранского удостоверения, трудоустройстве и обучении.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн – на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «ВКонтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.