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В фонд «Защитники Отечества» в Татарстане за год поступило 27 тыс. обращений
В татарстанское региональное отделение фонда «Защитники Отечества» за почти год работы поступило порядка 27 тыс. обращений от участников и ветеранов СВО, а также их семей. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказала руководитель филиала фонда в РТ Гузель Удачина.
«На нашем социальном сопровождении на сегодняшний день находятся около 4,7 тыс. человек. Это как раз участники Специальной военной операции, ветераны боевых действий и члены их семей. Всего к нам поступило 27 тыс. обращений за год работы, 88% мы смогли решить успешно», — пояснила спикер.
Она добавила, что большинство обращений связаны с процедурами получения федеральных, региональных и муниципальных мер поддержки. Также люди спрашивают об оформлении ветеранского удостоверения, трудоустройстве и обучении.
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