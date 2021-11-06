В ФНС рассказали, как малый бизнес Татарстана может получить субсидию за нерабочие дни

Правительство РФ утвердило новую субсидию для субъектов малого и среднего предпринимательства, которую смогут получить те, кто попал под ограничительные меры после 1 августа 2021 года, в том числе под нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает Управление Федеральной налоговой службы по РТ.

Получатель должен одновременно соответствовать следующим условиям:

— включен в реестр МСП по состоянию на 10 июля 2021 года, либо в реестр СОНКО;

— Не находится в процессе ликвидации, банкротства, нет решения об исключении его из ЕГРЮЛ, не прекращена деятельность ИП;

— Ведет деятельность в отрасли, требующей поддержки. Данный критерий определяется по основному ОКВЭД из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) на 10 июля 2021 года;

— На 1 июля 2021 года отсутствует задолженность по налогам и страховым взносам, превышающая 3 тысячи рублей с учетом имеющейся переплаты.

Размер субсидии можно рассчитать по следующей формуле: субсидия = МРОТ на 1 января 2021 × Количество работников в июне 2021 года × Коэффициент

Федеральный МРОТ — 12 792 рубля; количество работников за июнь должно соответствовать числу, указанному в заявлении на субсидию. Коэффициент же напрямую зависит от продолжительности ограничительных мер. Так, он составляет «0,5», если их вводили на срок менее 4 недель, хотя бы 2 из которых приходятся на 2021 год. Коэффициент «1» действует, если ограничения длились от 4 недель, не менее 4 из которых приходится на 2021 год.

Подать заявление на субсидию можно в электронной форме по ТКС, через ЛК налогоплательщика или почтой. Обращайтесь в инспекцию по месту нахождения организации или по месту жительства ИП. В заявлении указываются основные сведения: наименование организации или ФИО ИП, ИНН, КПП, ОКТМО, численность работников в июне 2021 года (+ ИП) и данные банковского счета.

В течение пяти рабочих дней со дня направления заявления ФНС рассчитает размер субсидии и включит вас в реестр получателей поддержки. Денежные средства поступят из казначейства в течение трех рабочих дней после того, как налоговая передаст туда все необходимые сведения.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими во всех регионах России с сохранением заработной платы работников. При этом регионы со сложной эпидобстановкой могут самостоятельно принять решение о более раннем введении нерабочих дней. В Татарстане вводить нерабочие дни ранее указанной даты не намерены.