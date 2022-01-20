В финальные дни выставки о культуре и символике Китая Эрмитаж-Казань разыграет каталоги

Большой выставочный проект Государственного Эрмитажа о культуре Китая, «Пять символов счастья», стартовавший в Казанском Кремле в июне, завершится 30 января и разыграет среди последних посетителей иллюстрированный каталог. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала сотрудник Центра «Эрмитаж-Казань» Алина Маркова.

Десять билетов на выставку получат участники розыгрыша, запущенного на страницах Центра «Эрмитаж-Казань» во «ВКонтакте» и Instagram 15 января. Итоги станут известны сегодня, 20 января.

Кроме того, посетители, пришедшие на выставку с 17 по 26 января, смогут опустить в лототрон входной билет со своим именем и номером телефона. Случайным выбором 26 января определят того, кому в подарок достанется каталог «Пять символов счастья».

«Всего за время выставки "Пять символов счастья" мы уже разыграли восемь таких каталогов. Девятый будет финальным. Тоже символично: девять – императорское число в китайской культуре», – обратила внимание Алина Маркова.

22, 23, 29 и 30 января после каждой программы будет также разыгрываться мерч выставки «Пять символов счастья».

22 и 29 января с 10 до 17 часов Эрмитаж-Казань будет проводить программу, которая в интересной и запоминающейся форме позволит познакомиться с выставкой о китайской культуре детям и их родителям. Игровой путеводитель «Путешествие с дракошей Мушу» расскажет о произведениях искусства XVII-XX веков, китайские истории и легенды, а выполняя разнообразные творческие задания, разгадывая ребусы и головоломки, юные посетители смогут запомнить символы китайской культуры.

В 11.00 в эти дни будет начинаться тематическая программа с творческим занятием «Искатели счастья, или тайны китайской картинки». Участники будут «расшифровывать» тайны китайских картин, узнают, почему сто лет назад их сжигали в Китае, а сегодня они ценятся во всем мире.

В 12.00 выставка пригласит на семейную программу на татарском языке «Family travel. Путешествие в мир волшебных существ». В 13.00 – на эту же эскурсию по выставке на русском языке. Участники узнают, почему счастье по представлениям китайцев приносит именно летучая мышь, карп – успех в карьере и экзаменах и почему жаба изображается с золотой монетой во рту.

В 15.00 будет проходить тематическая экскурсия о новом годе по китайскому календарю, символе года – водяном тигре. В программе «Навстречу счастью вслед за синим тигром» участники познакомятся с новогодними народными картинами, отправятся в императорский дворец, наполненный сказочным фарфором и удивительной мебелью, узнают об особенностях новогодних благопожеланий, а также как одевались, что дарили и что ели китайцы во дворцах и хижинах.

23 января по выставке «Пять символов счастья» также будут проводиться программы «Путешествие с дракошей Мушу» (с 10 до 17 часов), семейная программа «Family travel. Путешествие в мир волшебных существ» (13.00) и тематическая экскурсия «Навстречу счастью вслед за синим тигром» (в 15.00).

Программа «Навстречу счастью вслед за синим тигром» будет проходить также 25, 26 и 27 января в 16.00, 28 января — в 17.00. В последний день работы выставки, 30 января, гости также смогут стать участниками Игрового путеводителя для детей и родителей «Путешествие с дракошей Мушу» (с 10 до 17 часов), семейной программы «Family travel. Путешествие в мир волшебных существ» (13.00) и тематической экскурсии «Навстречу счастью вслед за синим тигром» (в 15.00).

На мероприятия, акцентирует Центр «Эрмитаж-Казань», необходима предварительная запись по телефону музея.