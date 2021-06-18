Жезлы власти и экраны от злых духов: в Казанском Кремле выставили экспонаты династии Цин

Неугасшая цивилизация с историей в 5000 лет

Ажурная мебель из дерева, пейзажного мрамора и перламутра, множество вазочек из нефрита и лазурита с природными орнаментами, узнаваемые китайские фигурки с изображением божеств и мифических персонажей – все это выставлено в залах Центра «Эрмитаж-Казань». Также здесь представлены традиционная китайская одежда, принадлежности для занятия каллиграфией, курильница, шкатулки-цветки из особого красного лака для хранения сладостей и даже молока, жезлы. Некоторые предметы сопровождаются маркировками о том, что изделие выполнено в императорских мастерских. И каждый экспонат помимо своего функционального предназначения несет сакральный смысл: на каждом изображены не просто цветущие деревья, птицы, персики или горы – это символика пожеланий человеку, обладающему этим предметом.

Выставка «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII-XX веков из собрания Государственного Эрмитажа» – это 294 уникальных экспоната, приехавших в Казань. Причем около 60 из них выставляются впервые за всю историю самого Эрмитажа – они были отреставрированы специально для этой выставки.

«Китайская благопожелательная символика является благодатной почвой для того, чтобы собрать действительно уникальную выставку. Символы, привлекающие счастье, одинаковы и для простонародья, и для приближенных императора. Идеей было показать мотивы этих символов на многих видах декоративно-прикладного искусства и во множестве техник. Мы привезли изделия из фарфора, кости, украшения с инкрустацией, перегородчатые эмали, шелка… Здесь также присутствует часть экспонатов из постоянной коллекции Эрмитажа, которая сейчас на реконструкции, поэтому у нас появилась возможность привезти их сюда. Часть этих предметов уникальные, обладают высочайшим императорским статусом», – пояснила научный сотрудник отдела Востока Государственного Эрмитажа Лидия Поточкина.

Заместитель генерального директора Эрмитажа по научной работе Георгий Вилинбахов напомнил, что цивилизация Китая – единственная в мире, существующая без перерыва уже 5 тысяч лет. Выставка рассказывает, как в стране с такой древней и непрерывающейся историей складывалось понятие счастья.

Пять слагаемых счастья

Само название «Пять символов счастья» не случайно. Это не просто количество образов, представленных на выставке, это число условий, согласно китайской культуре необходимых для достижения счастья. Китайцы говорят буквально «пять счастий», то есть пять его обязательных слагаемых. Это долголетие, благосостояние/богатство, знатность (в том числе успешная служебная карьера), покой (мир в стране и семейное счастье), а также многочисленное мужское потомство.

Выставку открывает большой вертикальный свиток из шелка и атласа (вышитая картина), на котором изображены три божества-звезды счастья, карьеры и долголетия – Фу, Лу и Шоу.

Отдельный зал посвящен символике пожелания счастья. Самый известный и распространенный образ – летучая мышь. Это связано с созвучием при произношении разных иероглифов и понятий в китайском языке. То есть разные по значению слова могут произноситься одинаково: летучая мышь, как и счастье, произносится «фу».

Летучие мыши часто изображаются не сами по себе, а рядом с символами долголетия. Красные летучие мыши на предмете, например на фарфором блюде XVIII века, по созвучию понятий означают «пусть ваше счастье будет безгранично».

Использован образ летучих мышей и на резном деревянном кресле XIX века, дополненном также пейзажным мрамором, перламутром и инкрустацией.

На одной из больших фарфоровых ваз XIII века, изготовленной императорскими мастерскими, мотив «сто оленей». Это образное выражение, на самом деле на вазе их всего 17, но такая символика – пожелание «ста удач» (по аналогии с нашими выражениями «тысяча благодарностей» или «тысяча извинений»).

Усердный карп

Неутомимый карп, преодолевающий речные пороги, – символ усердного студенчества. Получить образование, непрестанно учиться все новому и новому, чтобы сдать экзамены и получить должность чиновника, – желанный карьерный путь для многих китайцев. Так же как карп без устали преодолевает пороги китайских рек, достигая цели, студенты проходят одно испытание за другим, чтобы сделать успешную карьеру. На выставке представлена бронзовая курильница XVIII века в виде выпрыгивающего из воды карпа, выполненная в императорских мастерских.

В этом же зале представлены принадлежности для занятия каллиграфией (коробочки для туши и разведения туши водой, чашки, стаканы для кистей) и нашивки на одежду – буцзы. Последние отличались для гражданских людей и для военных чиновников: нашивки для военных украшены фигурой мифического зверя цилинь.

Китайская капуста и древовидный пион

В отдельном зале собраны предметы с символикой богатства и благосостояния. Богатство по-китайски звучит так же, как китайская капуста. Она и стала одним из символов богатства. Здесь же экскурсоводы поведают историю знаменитых, наверное, по всему миру фигурок лягушек с монетками во рту, которые далеко за пределами Китая люди дарят друг другу с пожеланием богатства.

Махровый многолетний цветок древовидного пиона – один из наиболее распространенных символов знатности. В экспозиции представлена большая ваза-фляга XVIII века из бронзы, украшенная перегородчатой эмалью и золочением, имитирующими древовидный пион.

За долголетием – к древесным грибам линчжи

С давних времен китайцы были уверены, что древесные грибы линчжи обладают лечебными свойствами. Причем настолько сильными, что при длительном использовании продлевают жизнь. Китайская народная медицина использует их до сих пор, а у даосистов линчжи входили в состав эликсира и пилюли бессмертия. В витринах представлены несколько ваз в форме грибов линчжи.

А рядом – свадебный наряд невесты, искусно расшитый цветами и птицами. И удивительные шкатулки в форме многолепестковых цветов, скорее напоминающие большой короб необычной формы, так как они с крышкой. Такие могли быть свадебным подарком, а делали их из дерева или уникального красного лака, который на воздухе полимеризуется (застывает) и, наносимый слой за слоем, сам становится материалом для изготовления предметов. В подобных шкатулках могли хранить сладости или даже молоко, поскольку они сохраняли свежесть продукта. Представленные шкатулки также изделие императорских мастерских.

Китайский «казан», жезлы и экран от недобрых сил

Заключительный зал выставки – самый впечатляющий. Центральное место занимают две большие напольные вазы с сине-голубой росписью, изображениями бабочек и летучих мышей среди цветов. И здесь же напольный двусторонний экран «Три друга зимы». Очень грубо подобные экраны можно назвать ширмой, служащей для того, чтобы, будучи установленной спереди или сзади человека, отгородить от него недобрых духов.

Три этих экспоната Эрмитаж выставляет впервые в своей истории, и премьерный показ достался Казани. Реставрация экрана, созданного императорскими мастерскими в период императора Цяньлун (1736-1795), заняла три года. Экран выполнен из красного сандала и бамбука, декорирован бронзой, золочением, перегородчатой эмалью, нефритом, лазуритом, агальматолитом. На одной стороне экрана изображены символы молодости, жизни, стойкости и долголетия – вечнозеленая сосна у скалы, цветущее дерево сливы, побеги бамбука. На другой стороне объемными иероглифами выложено стихотворение императора Цяньлун о завершении цикла года.

Красивейший экспонат – большое кашпо с изображением цветов, птиц и бабочек XVIII – начала XIX века. Действительно большой предмет, больше похожий на изысканный казан из утвари для знати, тем более что выполнен он из бронзы. Однако служил для размещения цветов в саду и в помещениях или даже в качестве аквариума для золотых рыбок, рассматривать которых в непрозрачном сосуде приходилось сверху.

В отдельной витрине представлены жезлы жуи – атрибуты, символизирующие власть. Фарфоровые и металлические, конечно же, созданные в императорских мастерских.

«Выставка сделана умно, изящно. Конечно, посетитель здесь не узнает, что такое счастье, но узнает, как можно пожелать счастья, какими образами это выразить, ведь, как говорил Конфуций, миром правят не люди и не законы, миром правят знаки и символы», – резюмировал заместитель генерального директора Эрмитажа Георгий Вилинбахов.

Выставку «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII-XX веков из собрания Государственного Эрмитажа» можно будет посетить до 30 января 2022 года. До 30 сентября она будет работать без выходных с 10 до 18 часов ежедневно, кроме пятницы.

Фотографии: Оксана Романова