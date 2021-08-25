Путин поприветствовал гостей и участников WorldSkills Russia-2021

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia-2021), собравшимся в Уфе, а также главе Республики Башкортостан Радию Хабирову, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что помимо студентов средних и высших образовательных учреждений из регионов России, к соревнованиям в дистанционном формате присоединятся конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых Государств.

Он обратил внимание на то, что такой внушительный список участников наглядно показывает, что престиж рабочих специальностей в мире повышается, а идеалы и ценности международного движения WorldSkills популяризируются и укрепляются.

«Убежден, что в напряженной конкурентной борьбе начинающие специалисты смогут в полной мере продемонстрировать свое мастерство и навыки, незаурядный творческий потенциал, доказать, что способны качественно и оперативно решать сложные профессиональные задачи. И конечно, такие форумы предоставляют прекрасную возможность для самореализации, обмена накопленным опытом и знаниями, дружеского, неформального общения», — приводятся слова российского лидера в приветственной телеграмме.