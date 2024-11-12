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В финале чемпионата «Профессионалы» примут участие 900 конкурсантов
В Санкт-Петербурге 26 ноября начнется финал чемпионата по профмастерству «Профессионалы».
Участники состязания покажут свои умения по некоторым современным и востребованным направлениям. В частности, речь идет о геномной инженерии, квантовых технологиях, информационной безопасности и др.
Победители и призёры чемпионата смогут пройти стажировку в крупнейших компаниях страны, а также станут обладателями денежных призов.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что в состязании примут участие около 900 конкурсантов.
«Одним из способов поддержать школьников, студентов колледжей и молодых специалистов, уже обладающих компетенциями, нужными реальному сектору экономики, становится чемпионат “Профессионалы„», – приводит слова зампреда кабмина официальный сайт Правительства РФ.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что «Профессионалы» – самое масштабное событие в системе среднего профессионального образования, а перечень компетенций формируется в соответствии с запросами реального сектора экономики.
Организаторами состязания выступают – Министерство просвещения РФ и правительство Санкт-Петербурга.
Республику Татарстан на чемпионате представят 55 учащихся колледжей и техникумов, а также школ. Они сразятся в 40 компетенциях основной возрастной категории и в 15 компетенциях юниорской категории.
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