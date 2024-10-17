На чемпионате «Профессионалы» Татарстан представят 55 студентов и школьников

В финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» Татарстан представят 55 учащихся колледжей и техникумов, а также школ. Они сразятся в 40 компетенциях основной возрастной категории и в 15 компетенциях юниорской категории, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В сборную Татарстана вошли участники из 39 образовательных организаций Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Арска, Елабуги, Заинска, Зеленодольска, Лаишева, Лениногорска, Нижнекамска, Нурлат, Тетюшей», – говорится в сообщении.

Чемпионат пройдет с 26 по 30 ноября в Санкт-Петербурге. Конкурсантами станут около 800 человек – студенты учреждений среднего профессионального образования, школьники старше 14 лет, молодые специалисты предприятий и участники из других стран.

Соревнования пройдут по 55 компетенциям в основной возрастной категории и по 20 – среди юниоров.

Чемпионат проводится уже второй год в рамках федерального проекта «Профессионалитет» при поддержке Правительства России, Минпросвещения РФ и Правительства Санкт-Петербурга.