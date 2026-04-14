Культура 14 апреля 2026 12:39

В филармонии им. Тукая пройдет концерт «Неповторимые мелодии» радио «Тәртип»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Концерт «Кабатланмас моңнар» («Неповторимые мелодии») пройдет 20 апреля в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая. В этом году концерт будет приурочен к 140-летию татарского поэта Габдуллы Тукая.

Концерты «Неповторимые мелодии», где на сцене звучит музыка и песни из эфира радио «Тәртип», уже стали доброй традицией. Главная цель таких мероприятий – сохранить в памяти музыкальное национальное наследие и собрать на одной площадке певцов старшего поколения, талантливую молодежь и «тәртипле» зрителей.

Среди приглашенных гостей: Мингол Галиев, Айдар Файзрахманов, Государственный ансамбль фольклорной музыки РТ, Фоат Галимуллин, Ильдус Ахметзянов, Луара Шакирзянова и другие. Режиссер концерта – Ильфак Хафизов.

По замечанию главного редактора радио «Тәртип» и главного организатора концерта Ризали Исмагиловой, организаторы ищут своих «звезд» не только среди активной татарской эстрады, но и на ее окраинах. Радио освещает мероприятия Фонда им. Р. Вагапова, такие как «Народные жемчужины», и внимательно следит за участниками «самого народного татарского концерта».

Габдулла Тукай – поэт, однако его влияние вышло далеко за пределы одной поэзии, он уже стал символом татаркой культуры. Поэтому на концерте, приуроченном к юбилею поэта, будут звучат не только стихи, но и песни, мелодии и даже шутки.

Предварительный хронометраж программы – 3 часа с перерывами.

по теме В театре Тинчурина прошел гала-концерт фестиваля-конкурса «Народные жемчужины»
В театре Тинчурина прошел гала-концерт фестиваля-конкурса «Народные жемчужины»
Венгрия без Орбана: сохранится ли пророссийский курс при новом премьере

13 апреля 2026
В Татарстане бесплатно проверили работоспособность 3,5 тысяч тонометров

13 апреля 2026
