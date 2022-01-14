В феврале «Водоканал» начнет реконструкцию третьего северного коллектора в Казани

В феврале в Казани стартует реконструкция третьего северного коллектора. Общая протяженность ремонтируемого участка составит более 2,3 км, проведение работ осложняется провалами, четырех из которых устраняются в настоящее время. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

«Уже в феврале стартует капитальный ремонт канализационного коллектора, это большая работа для города, — рассказал мэр Казани Ильсур Метшин, посетивший аварийный участок на улице Чистопольская. — „Водоканалу“ поставлена задача сделать все в максимально сжатые сроки с хорошим качеством, чтобы в следующие 50 лет мы на этих участках с проблемами больше не сталкивались».

Как рассказал директор «Водоканала» Андрей Егоров, при реконструкции будет применена современная технология полимерного рукава, благодаря которой удастся максимально сохранить существующую инфраструктуру.

Подрядчик для проведения работ будет определен в ходе конкурса. Планируется, что на реконструкцию участка будет направлено 1,6 млрд рублей по инвестпрограмме «Водоканала», из них на первый этап пойдет 400 млн рублей.

Метшин уточнил, что при ремонте коллектора будет вводиться временное перекрытие дорог.