В феврале внешний переток электроэнергии в энергосистему Татарстана вырос на 44%

Потребление электроэнергии в Татарстане в феврале 2023 года выросло на 2,8% по сравнению с февралем прошлого года, до более 2,8 млрд кВт⋅ч. Об этом сообщил «Татар-информу» директор РДУ Татарстана Андрей Большаков. С учетом приведения к единым температурным условиям рост, впрочем, оказался более скромным — всего на 1%.

Для сравнения: по данным «Системного оператора», в прошлом феврале рост энергопотребления в Татарстане составил 3,1% (к февралю 2021 года). Тогда в РДУ это объясняли увеличением потребления предприятий химической промышленности и трубопроводного транспорта, компаний по производству нефтепродуктов, а также потребностями населения и мелкомоторной нагрузкой.

На этот раз, по словам Большакова, рост показателя был связан с погодой (среднемесячная температура воздуха была на 4,5 градуса ниже, чем годом ранее), а также ростом потребления предприятий по добыче и переработке нефти, производству электрического оборудования и автомобильной промышленности.

При этом выработка электростанциями самого Татарстана за февраль снизилась на 1,9%, до более чем 2,4 млрд кВт⋅ч. При этом годом ранее этот показатель в отношении аналогичного периода 2021-го вырастал на 3,8%. Тогда основной вклад в это внесли Заинская ГРЭС и Нижнекамская ТЭЦ-2, на этот раз именно снижение производства на этих станциях, а также на Нижнекамской ГЭС, определило показатели внутренней выработки. В итоге переток в энергосистему Татарстана из смежных регионов во втором месяце года вырос более чем на 44%, до 405,4 млн кВт⋅ч (годом ранее было 281 млн кВт⋅ч).

В РДУ этот феномен не объяснили. Впрочем, выглядит такой расклад странно, поскольку годом ранее в энергосистеме еще не работала Лемаевская ПГУ-ТЭС на «Нижнекамскнефтехиме», которая с момента запуска обеспечивает серьезный вклад в выработку. Вероятно, такова цена снижения вклада Нижнекамской ГЭС и серьезного сокращения производства на ГРЭС в Заинске.

Проблема «дефицитности» энергосистемы Татарстана давно известна. В конце февраля глава Минпромторга РТ Олег Коробченко на итоговом заседании коллегии ведомства заявил, что в республике сохраняется дефицит конкурентоспособной электроэнергии, который сегодня восполняется за счет перетоков из ЕЭС. Раис Татарстана Рустам Минниханов на том же мероприятии поставил перед «Татэнерго» задачу довести до конца проект модернизации Заинской ГРЭС, замороженный в прошлом году из-за отказа корпорации General Electric поставить заказанное и оплаченное оборудование, а также решить вопрос со строительством парогазовой установки на Набережночелнинской ТЭЦ.

Подробнее о ситуации в энергосистеме республики можно узнать из материалов: Андрей Большаков: «Рост потребления энергии в Татарстане больше, чем по всей ЕЭС России» и Федор Опадчий: «Татарстану в наименьшей степени сейчас нужна АЭС».