В федеральный перечень вошли 86 учебников по татарскому языку и литературе. В том числе 64 учебника для изучающих татарский язык как родной и 22 – как государственный язык республики. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на республиканском августовском совещании работников образования и науки.

«Совместно с Татарским книжным издательством организована работа по приведению переведенных на татарский язык учебников в соответствие с обновленными образовательными стандартами», – рассказал министр образования и науки.

Хадиуллин подчеркнул, что в прошедшем учебном году образовательную деятельность на родном языке вели 729 школ.

«Ключевым показателем состояния национального образования является охват обучением на родном языке. При этом следует отметить его сильный разброс от муниципалитета к муниципалитету. В Арском, Атнинском, Дрожжановском, Кайбицком, Сармановском, Тюлячинском районах он достаточно высок и в течение последних трех лет там наблюдается его положительная динамика», – заявил докладчик.

Он добавил, что Альметьевскому, Бавлинскому, Верхнеуслонскому, Лениногорскому, Менделеевскому и Пестречинскому районам необходимо организовать работу по повышению мотивации детей и их родителей к изучению учебных предметов на родном языке.

«Важна преемственность и сотрудничество дошкольных и общеобразовательных организаций в данном направлении. В Аксубаевском, Буинском, Дрожжановском, Камско-Устьинском, Тукаевском, Ютазинском районах более 90% детей, воспитанных в детских садах на родном языке, поступают в классы с обучением на родном языке», – заметил глава Минобрнауки.

Остальным районам он предложил проанализировать свои показатели и организовать необходимую работу в новом учебном году.

По словам Хадиуллина, в этом году ОГЭ по родному языку выбрали более 4 тыс. выпускников, что на 1,5 тыс. больше, чем в 2023-м.

Кроме того, в течение года проделана работа по наполнению портала «Электронное образование» контентом на татарском языке.