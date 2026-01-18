В Федерации лыжных гонок Татарстана положительно оценили выступление Коростелева

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

В Федерации лыжных гонок Татарстана положительно оценили выступление российского лыжника Савелия Коростелева на этапе Кубка мира в Оберхофе. Об этом сообщил глава федерации Ильшат Фардиев.

Российский лыжник занял пятое место в гонке с раздельного старта на 10 км классическим стилем. Коростелев преодолел дистанцию за 21 минуту 33,3 секунды. Победу в гонке одержал действующий чемпион мира норвежец Мартин Нюэнгет с результатом 21.09,1.

Таким образом, российский лыжник вошел в элитную группу сильнейших гонщиков мира, уступив лишь лидерам мирового лыжного спорта.

«Это здорово, это радует нас. Практически все отслеживаем, смотрим, переживаем, поддерживаем. То, что он оказался в первой пятерке, нас радует. Желаем успехов», – отметил Фардиев в беседе с ТАСС.

Этап Кубка мира в Оберхофе завершился 18 января.