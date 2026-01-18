news_header_top
Савелий Коростелев финишировал пятым на десятикилометровке Кубка Мира в Оберхоффе

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

На шестом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, проходящем в немецком Оберхофе, 22-летний российский спортсмен Савелий Коростелев (представитель Татарстана во внутрероссийских соревнованиях) показал пятый результат в индивидуальной гонке на 10 километров классическим стилем с раздельным стартом.

Коростелёв преодолел дистанцию за 21 минуту 33,8 секунды. Победу в гонке одержал действующий чемпион мира норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет с результатом 21.09,1. Отрыв от россиянина составил 24,2 секунды. До бронзовой позиции подиума Коростелёву не хватило чуть более 10 секунд.

Итоговые места на разделке шестого этапа Кубка Мира

1. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) — 21.09,1
2. Ийво Нисканен (Финляндия) — +13,8
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — +14,5
4. 4. Элиа Барп (Италия) — +17.5
5. Савелий Коростелёв (Россия) — +24,2**

Таким образом, российский лыжник вошёл в элитную группу сильнейших гонщиков мира, уступив лишь лидерам мирового лыжного спорта.

#Савелий Коростелев #лыжные гонки
