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Политика
21 февраля 2022  07:44

Глава ЕК считает экономические санкции главным рычагом давления на РФ

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О готовности Запада ударить по «самому слабому месту» России и ввести экономические санкции в случае «вторжения» на Украину. Об этом в эфире телеканала ARD заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

Как пояснила глава ЕК, это будет означать, что страна окажется практически отрезанной от международных финансовых рынков.

«Мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — самое слабое место России», — считает фон дер Ляйен.

При этом глава ЕК не пояснила, имела ли она ввиду отключение России от международной системы SWIFT.

Фон дер Ляйен также заявила, что экономические ограничения коснуться всех производимых товаров для модернизации и диверсификации экономики, которые Москва не сможет заменить.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Запад не может все время предлагать Москве переговоры и оливковую ветвь и в случае «продолжения эскалации» ситуации вокруг Украины введет масштабные экономические санкции.

#евросоюз #санкции Запада
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