Глава Евросовета Мишель заявил, что Запад не может вечно предлагать России переговоры

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Запад не может все время предлагать Москве переговоры и оливковую ветвь и в случае «продолжения эскалации» ситуации вокруг Украины введет масштабные экономические санкции, передает ТАСС.

«Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции», — пообещал глава Евросовета, выступая в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он утверждает, что концентрация российских сил вокруг Украины продолжается, в Европе не видят никаких признаков деэскалации.

Мишель также считает, что Россия пытаясь «разделить Запад», добилась обратного эффекта — страны Евросоюза сплотились, включая трансатлантических союзников [США и Канаду] и партнеров по всему миру, например, Японию.

По словам Шарля Мишеля, ЕС сделал экономические предложения Африке, которые могут стать для них более привлекательными, чем инициативы России и Китая.