В Евросоюзе снова не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть

Министры энергетики стран – членов ЕС снова не договорились об ограничении цен на газ и российскую нефть. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Postimees.

На прошедшей встрече предложенные меры стороны посчитали неэффективными, а представители Польши и Испании назвали план шуткой.

Министр промышленности Чехии Йозеф Сикел рассказал, что следующая дискуссия должна пройти 13 декабря.

«Сейчас идет много двусторонних переговоров на очень высоком уровне. Собрание представителей всех стран ЕС состоится, как только будет прогресс. Нет смысла созывать еще одну встречу, пока изменений не будет», — заявил один из дипломатов.

В материале говорится, что шесть из 27 стран ЕС не согласны с ценовым пределом, предложенным G7. Накануне стало известно, что переговоры об установлении потолка цен на российскую нефть отложены из-за разногласий между членами союза, но могут возобновиться 25 ноября.

Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и инфляцией из-за введения антироссийских санкций и отказа от российского топлива. Промышленность Старого света во многом лишилась конкурентоспособности после подорожания горючего, прежде всего газа.

В сентябре министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российское топливо в рамках расширения санкций. Лимит запланировали ввести 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.