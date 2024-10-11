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На саммите в Казани представят доклад о платежной системе БРИКС
Доклад о совершенствовании международной валютно-финансовой системы и создании платежной системы стран БРИКС представят на саммите, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября 2024-го. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов, чьи слова приводит РИА «Новости».
Как уточнил спикер, данную систему хотят создать на основе новых технологий, используя цифровые возможности. В докладе, который представят в Казани, будет описан результат проработки всех предложений по этой теме.
Среди содержащихся в докладе инициатив - трансграничная платежная инициатива БРИКС, система междепозитарного взаимодействия БРИКС, создание собственной перестраховочной системы.
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