news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 11 октября 2024 14:47

На саммите в Казани представят доклад о платежной системе БРИКС

Скопировать ссылку

Доклад о совершенствовании международной валютно-финансовой системы и создании платежной системы стран БРИКС представят на саммите, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября 2024-го. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов, чьи слова приводит РИА «Новости».

Как уточнил спикер, данную систему хотят создать на основе новых технологий, используя цифровые возможности. В докладе, который представят в Казани, будет описан результат проработки всех предложений по этой теме.

Среди содержащихся в докладе инициатив - трансграничная платежная инициатива БРИКС, система междепозитарного взаимодействия БРИКС, создание собственной перестраховочной системы.

#БРИКС #саммит БРИКС #платежная система #антон силуанов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100