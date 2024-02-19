В Европе хотят создать альтернативу НАТО без США

Если на предстоящих президентских выборах в США победу одержит Дональд Трамп, Европа может создать альтернативу НАТО без Вашингтона. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post.

Такой вариант рассматривается из-за слов кандидата в Президенты США, который заявил, что не стал бы защищать страны альянса при возможном нападении России.

Однако политики из ФРГ и Франции не могут договориться, кто в новом объединении возьмет на себя «оплату счетов», а Восточная Европа не доверяет Западной в вопросе возможной реакции на действия Москвы. Еще одна проблема, которая тормозит обсуждение, — ядерный щит от «российской угрозы». В Европе полагают, что он окажется слабее арсенала России и не сможет защитить страны.

Таким образом, европейские политики разрываются между опасениями из-за возможной победы Трампа и осознанием необходимости сотрудничать с ним. Однако последнее удается им «с большим трудом».