Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Европе хотят создать альтернативу НАТО без США
Если на предстоящих президентских выборах в США победу одержит Дональд Трамп, Европа может создать альтернативу НАТО без Вашингтона. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post.
Такой вариант рассматривается из-за слов кандидата в Президенты США, который заявил, что не стал бы защищать страны альянса при возможном нападении России.
Однако политики из ФРГ и Франции не могут договориться, кто в новом объединении возьмет на себя «оплату счетов», а Восточная Европа не доверяет Западной в вопросе возможной реакции на действия Москвы. Еще одна проблема, которая тормозит обсуждение, — ядерный щит от «российской угрозы». В Европе полагают, что он окажется слабее арсенала России и не сможет защитить страны.
Таким образом, европейские политики разрываются между опасениями из-за возможной победы Трампа и осознанием необходимости сотрудничать с ним. Однако последнее удается им «с большим трудом».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»