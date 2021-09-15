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Ру Тат
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15 сентября 2021  11:40

В Европе стоимость газа превысила рекордные 840 долларов за 1 тыс. кубометров

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Цена газа на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов превысила отметку в 840 долларов за тысячу кубометров, передает радио Sputnik.

Как свидетельствуют данные торгов, стоимость октябрьского фьючерса в 9.35 по московскому времени составила 841,39 доллара за тысячу кубометров.

Непрерывно растущая стоимость газа в Европе вынуждает некоторые государства Евросоюза всерьез задуматься о принятии чрезвычайных мер для ограничения тарифов на газ и электроэнергию.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что стоимость газа в Европе в ходе торгов 14 сентября превысила 810 долларов за 1 тыс. куб. м, установив новый рекорд.

 

#газ #европа
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