В Европе цена газа превысила 810 долларов за 1 тыс. куб. м

Стоимость газа в Европе в ходе торгов 14 сентября превысила 810 долларов за 1 тыс. куб. м, установив, таким образом, новый рекорд, сообщает ТАСС.

Стоимость октябрьского фьючерса в Нидерландах 14 сентября выросла до 810,32 долларов за 1 тыс. куб. метров.

Ранее цена газа достигла отметки 770, 780, 790, а затем и 800 долларов.

Ранее эксперты газовой отрасли допустили, что стоимость газа в Европе при определенных условиях скоро может вырасти до 1000 долларов за 1 тыс. куб. метров.