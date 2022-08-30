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Ру Тат
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Экономика
30 августа 2022  15:47

Финские таможенники объяснили, почему запретили россиянам провозить евро через границу

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Запрет россиянам провозить наличные евро через границу Финляндии обусловлен санкциями, введенными ЕС против России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на финский Департамент таможенного контроля.

Таможенники привели положение статьи 5i регламента Совета Евросоюза: «Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства-члена, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России».

Таможенники пояснили, что частные лица, которые возвращаются из Финляндии обратно в Россию, не могут привезти с собой никаких банкнот евро.

Ранее «Фонтанка» писала о случаях изъятия банкнот европейской валюты у россиян, которые возвращались через финскую границу домой.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, на сегодняшний день ЕС ввел уже седьмой пакет санкций.

#антироссийские санкции
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