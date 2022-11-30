Еврокомиссия обнародовала данные о потерях ВСУ с начала спецоперации

UPD (13.35): из аккаунта главы ЕК в «Твиттере» пропал пост о потерях Украины. Официальных комментариев о причинах этого пока не было.

С момента начала спецоперации украинская сторона потеряла 100 тыс. военных. Такие данные в своем аккаунте в «Твиттере» привела глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она также утверждает, что с начала спецоперации на Украине погибли более 20 тыс. гражданских лиц.

В июне офис президента Украины оценил потери своей армии приблизительно в 10 тыс. человек. При этом глава офиса Михаил Подоляк отметил, что ежедневно погибает от 100 до 200 военных. В августе ВСУ сообщали, что за полгода боевых действий погибли примерно 9 тыс. украинских военных.

В сентябре Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что 61 тыс. военных Украины были убиты в бою и еще 49 тыс. погибли от ранений. Общие потери России в то время, по данным военного ведомства, составляли 5937 человек.