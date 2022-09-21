Шойгу: Потери России за время СВО — 5937 человек

Потери России в спецоперации на Украине составляют 5937 человек. Об этом в обращении к россиянам заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Наши потери на сегодняшний день — погибшими 5937 человек», — отметил он.

Отдельно он выделил работу российских медиков, благодаря которым более 90% раненых смогли вернуться в строй.

В то же время Украина потеряла почти половину своей армии — более 100 тыс. человек. Из них 61 207 человек погибли, 49 368 получении ранения.

Напомним, что сегодня Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации.