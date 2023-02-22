Ассоциация турагентств РТ: Из-за высокого спроса вырастут цены и на внутренние туры

Президент Ассоциации турагентств РТ Рамиль Мифтахов прогнозирует, что в этом году вырастут цены и на внутренние туры по России.

«Ожидается высокий спрос. Отели абсолютно точно будут поднимать стоимость проживания. На транспортные услуги цены уже повышаются. Запчасти для автобусов импортные. Их еще нужно откуда-то везти. Все это в совокупности приводит к удорожанию услуг в сфере отдыха в нашей стране в целом», — отметил он «Татар-информу».

Директор компании AVT (один из крупнейших игроков на рынке продаж авиабилетов в Казани) Азамат Сабиров рассказал нашему изданию, что они наблюдают большой запрос в том числе и на внутренние рейсы. «В основном, это Москва и Санкт-Петербург. Также пользуются популярностью Махачкала и Дальний Восток, который ранее даже не рассматривали как вариант отдыха. Есть полеты и в Мурманск», — сообщил он.

По оценке Сабирова, спрос на внутренний туризм растет в двукратном размере: «Те, кто не может лететь за границу, переходят на отдых внутри страны. Например, хорошо загружаются рейсы в Сочи».

Подробнее о том, куда можно поехать отдыхать в 2023 году, читайте в материале «Просто какое-то поветрие: сразу несколько компаний в Татарстане обманули туристов».