В этом году в Татарстане от абортов удалось отговорить почти 60% женщин

В Татарстане продолжает работать Центр кризисной беременности, где оказывают помощь тем, кто стоит перед выбором прерывания беременности. Об этом в прямом эфире рассказал министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.

«Эффективность работы по убеждению женщины не прерывать беременность в 2023 была порядка 27%, мы и 30% не достигали по эффективности. В этом году цифра уже 57,8%», – отметил глава ведомства.

Женщин, которые хотят сделать аборт без медицинских показаний, сначала консультируют в женской консультации по месту жительства. Если после этого женщина все же решает прервать беременность, ее направляют в Центр кризисной беременности в Казани. Там с ней работают психологи и акушеры-гинекологи.

По словам Миннуллина, на данный момент работа в этом направлении выстроена «очень хорошо». Благодаря этому удалось сохранить 1 650 беременностей, на данный момент на свет появился 441 малыш.

О женщинах, которые решили оставить малыша после посещения кабинета доабортного консультирования подробно рассказывал «Татар-информ».