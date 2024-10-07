«Только из декрета – снова две полоски»: как в РТ решившимся на аборт помогают передумать

Глядя на счастливую улыбающуюся женщину с уже заметно округлившимся животиком, и не скажешь, что несколько месяцев назад она хотела сделать аборт

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Очень удивилась, мне сказали, что о ребенке не может быть и речи, а тут – срок 8 недель»

Екатерине из Зеленодольска 41 год, сейчас она на 23-й неделе беременности. Глядя на счастливую улыбающуюся женщину с уже заметно округлившимся животиком, и не скажешь, что несколько месяцев назад она хотела сделать аборт. Он поделилась своей историей с «Татар-информом».

Екатерине было 24 года, все шло так же, как и у обычных людей: окончила университет, вышла замуж, устроилась на работу. Молодые очень хотели ребенка, через год после замужества Екатерина увидела тест с долгожданными двумя полосками.

«Но все оказалось печально. Первая беременность была внематочной. Меня отправили в Казань. Мне сделали операцию не как обычно делают женщинам в такой ситуации, а вводили препарат, который отторгал оплодотворенную яйцеклетку. Целый месяц я пролежала в больнице на Большой Красной, и тогда все было замечательно. Но с тех пор у меня начались гормональные проблемы», – рассказала Екатерина.

Дальше попытки зачать ребенка заканчивались ничем. Супруги пришли к помощи ЭКО, больше пяти лет пытались при помощи этой процедуры зачать ребенка, но результата, увы, не было.

Супруги пришли к помощи ЭКО, больше пяти лет пытались при помощи этой процедуры зачать ребенка, но результата, увы, не было Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы бросили эту тему и пришли к усыновлению. Мы познакомились с малышкой, когда ей было две недели. О том, что она нам не родная, до сих пор почти никто не знает. Я тогда обрела свое счастье. Нам до сих пор все говорят, что мы очень с дочкой похожи, что она моя копия», – отметила женщина.

Так в 30 лет Екатерина стала мамой. Но жизнь сложилась так, что спустя 15 лет совместной жизни с мужем они расстались: развелись спокойно, по обоюдному согласию, тогда Екатерине было 38 лет.

И тут судьба сделала крутой поворот – Екатерина встретила мужчину, который вскоре стал ее мужем. У избранника были две дочки от первого брака, так на двоих у них стало уже трое детей.

«И опять у меня две полоски на тесте. Но все повторилось. Яйцеклетка попала в эту неудаленную трубу. И опять внематочная беременность. Это была уже трагедия. В итоге мне удалили эту трубу. После больницы я вышла, и мы с мужем решили, что детей больше не планируем», – отметила Екатерина.

После этого женщина обратились к врачам, которые сказали, что оставшаяся труба непроходимая и нет ни единого шанса забеременеть. Посоветовали расслабиться и жить для себя.

«В апреле этого года мы решили расписаться, в первый раз в жизни сходили на фотосессию, улетели в Питер. Мы жили для себя. Потом замоталась, на задержку даже не обратила внимания, ведь сбоев гормональных было очень много. Я раз в год проверяюсь у своего гинеколога и вот в очередной раз пришла к ней для профилактики. Она меня посмотрела, спросила, делала ли я тесты на беременность. Я очень удивилась, ведь мне сказали, что о ребенке не может быть и речи. А у меня срок – 8 недель», – вспоминает Екатерина.

Екатерина пообщалась с клиническим психологом женской консультации Ириной Морозковой. Психолог все выслушала, не давила на нее, они спокойно поговорили, пациентка сказала, что в своем намерении тверда. Тогда ей дали время «на подумать» Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Никакого аборта не будет»

Екатерина призналась, что новость о беременности застала ее и мужа врасплох. Сразу ребенка принять не получалось. К тому же супруг сильно сомневался в том, потянут ли они малыша финансово.

«Тогда мы приняли решение, что будем прерывать беременность. Я сдала все анализы, пришла в нашу гинекологию. Я врачам говорила всю правду: про усыновленного ребенка, проблемы со здоровьем и возраст. Я сразу прошла в кабинет доабортного консультирования», – рассказала она.

Екатерина пообщалась с клиническим психологом женской консультации №2 Зеленодольской центральной районной больницы Ириной Морозковой. Психолог все выслушала, не давила на нее, они спокойно поговорили, пациентка сказала, что в своем намерении тверда. Тогда ей дали время «на подумать».

Когда Екатерина пришла на вторую встречу с психологом, в ее кабинете сидели беременные на 12-й и 30-й неделях срока. Врач предложила Екатерине посидеть вместе с этими женщинами.

«Мне психолог во время второй встречи тогда дала маленького пупсика – игрушку, теперь он всегда со мной. Я решила, что до роддома буду носить с собой. Но тогда мы просто посидели, пообщались. Мне тогда показалось, что на меня давят, хотя этого не было. Я решила, что заставлять себя оставить ребенка не буду, пойду на прерывание. Позвонила ей, сказала, что точно решила прерывать», – отметила женщина.

«Мне психолог во время второй встречи тогда дала маленького пупсика – игрушку, теперь он всегда со мной. Я решила, что до роддома буду носить с собой» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дальше Екатерина сходила к врачу, сдала все анализы. Ей назначили день аборта. В назначенный день Екатерина посидела в приемной, потом опять пошла к психологу, потом к специалисту УЗИ.

«Я в палату заходила на ватных ногах. Там были молоденькие девочки, которые пришли на эту же процедуру, у них процесс уже начался. Я тогда думала, как я вообще эту сделаю. Я тогда, наверное, уже знала, что не смогу. И в итоге мне сказали: подождите, меня подозвала врач УЗИ, она выслушала мою историю. И сказала, что Бог мне дает такой шанс, что медики мне помогут. Я вышла от врача и сказала, что пошла домой, никакого аборта не будет», – подчеркнула она.

Екатерина позвонила мужу, потом маме. И все в один голос сказали: нам этот ребенок очень нужен. Потом она обрадовала психолога. А для психолога, к слову, это действительно радость, ведь это целая сохраненная жизнь. После этого Екатерина встала на учет в женской консультации и с мужем улетела в отпуск отдыхать.

Сейчас беременная женщина и вспоминать не хочет о том, что планировала сделать аборт. Будущая мама ждет выхода в декретный отпуск. Беременность идет своим чередом, никаких серьезных проблем нет. Супруги даже перестраховались и сделали тест на генетические заболевания: отклонений от нормы нет. Постепенно они рассказывают близким о том, что в их семье вскоре будет пополнение. Надеются, что со здоровьем Екатерины все будет хорошо и уже очень скоро в роддоме она услышит крик малыша.

За 8 месяцев этого года в Татарстане от абортов отказались 1025 женщин. И все это благодаря работе психологов в ЦРБ и недавно открывшегося в Казани Центра кризисной беременности Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Половина женщин уже после первой беседы с психологом решают оставить ребенка»

По словам Ирины Морозковой, порой в неделю на прием к ней попадают до 30-40 женщин, которые хотят сделать аборт. После первой беседы – первого этапа доабортного консультирования – примерно половина женщин меняют свое решение и вскоре встают на учет в женскую консультацию. С теми, кто приходит на второй этап консультирования, безусловно, сложнее, однако и из этой категории многие женщины решаются-таки оставить ребенка.

В пресс-службе Минздрава РТ «Татар-информу» рассказали, что за 8 месяцев этого года в Татарстане от абортов отказались 1025 женщин. И все это благодаря работе психологов в ЦРБ и недавно открывшегося в Казани Центра кризисной беременности.

«Основная моя задача – помочь женщине самой разобраться в данной ситуации. Ведь когда женщина видит две полоски, это не всем приносит радость. Кто-то сомневается, кто-то принимает, кто-то сразу отвергает. И сомневающиеся, и отвергающие приходят ко мне. Мы с ними общаемся очень долго», – рассказала Ирина Морозкова.

Основная причина, почему женщины хотят сделать аборт, – это отсутствие поддержки близких людей, материальные трудности, на третьем месте – жилищные вопросы.

По словам психолога, бывают случаи, когда женщина – кремень, она очень тверда в своем намерении сделать аборт, даже после второй беседы. А потом она буквально выпрыгивает из гинекологического кресла на процедуре и оставляет малыша.

Четкой схемы, как работать с такими женщинами, у психологов не существует – каждый случай уникален. Многие женщины, у которых уже есть дети, боятся, что будет слишком тяжело с еще одним малышом. Психолог нередко приводит им свой пример: она – мама троих детей, признается, что иногда говорит сомневающимся женщинам: «Если бы была чуть моложе, точно пошла бы за четвертым».

Основная причина, почему женщины хотят сделать аборт, – это отсутствие поддержки близких людей, материальные трудности, на третьем месте – жилищные вопросы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Решила, что оставлю ребенка по пути до кабинета, где делают аборт»

Именно такие сомнения были у Таслии. Она жительница Зеленодольска, ей 33 года. Она мама троих детей. И в тот момент, когда вновь увидела две полоски на тесте, признается: радости было не много.

«Мы обсудили все с мужем, он сразу сказал, что решать только мне и он поддержит любой мой выбор», – рассказала Таслия.

Женщина признается – было морально тяжело принять решение о четвертом малыше. Их младшенький родился недоношенным, были проблемы со здоровьем, но, к счастью, их удалось преодолеть. Таслия рассказала, что именно эти трудности ее подкосили.

Младший ребенок в семье только-только пошел в детский сад, старшая собиралась в первый класс, Таслия вышла на работу.

«Я тогда ревела полдня, пока дети были в садике. Вроде все идет своим чередом, и тут на тебе – опять пеленки, распашонки», – вспоминает женщина.

Еще был страх, как старшие воспримут малыша, ведь сами они еще маленькие.

«Стоял вопрос психологический, я должна была принять этого ребенка. И во время консультации мы с психологом этот момент проработали. С Ириной Александровной мы несколько раз общались», – подчеркнула она.

Сейчас Таслия на 21-й неделе беременности, впереди ее ждет четвертое кесарево сечение. Моментами у нее бывает токсикоз, но в целом беременность идет хорошо Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Таслия поняла, что сама поставила себе барьер, убедила себя, что с ребенком может произойти то же самое, что с ее младшим.

«Мы собрали анализы для аборта. И в назначенный день мы пришли с мужем в женскую консультацию. До этого два дня разговаривали с ним, решали. Специально перед входом в консультацию прикинулась дурочкой, спросила его: “Все-таки аборт?” А он в шоке, посоветовал вспомнить, о чем мы два дня беседовали: “Я думал, ты сохранишь”. Я его спросила, готов ли он стать папой в четвертый раз, он ответил, что да. Но в ответ спросил, готова ли я к ребенку. Ведь действительно решать надо было мне, и я правда в самом начале была не готова. Я зашла в здание, сказала мужу, что подумаю по дороге до кабинета. Я дошла до места, где делают аборт, и забрала оттуда свои документы. Тогда на глазах были слезы, я переборола себя», – рассказала жительница Зеленодольска.

Сейчас Таслия на 21-й неделе беременности, впереди ее ждет четвертое кесарево сечение. Моментами у нее бывает токсикоз, но в целом беременность идет хорошо.

«Быть мамой нелегко, все мамы это подтвердят. Каждая моя беременность и каждые роды были разными. Недавно сказали родственникам, что ждем четвертого. Все были в шоке. А я – счастлива», – заключила Таслия.